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Иванка Трамп рассказала о своем влиянии на отца

 

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка в интервью изданию The Financial Times заявила, что, вопреки утверждению критиков, не имеет большого влияния на своего отца.

Издание пишет, что «за кулисами, казалось бы, безукоризненная Иванка имеет репутацию жесткого сотрудника Белого дома, который использует свои отношения с отцом, чтобы опередить соперников, таких как недавно уволенный главный стратег Стив Бэннон, и для продвижения собственных проектов, которые помогут определить ее наследие».

«У некоторых людей были нереалистичные ожидания того, что они хотят от меня. То, что мое присутствие само по себе будет иметь влияние на моего отца, что он откажется от своих основных ценностей и повестки дня. Этого не произойдет», — рассказала Иванка

Издание также приводит слова ее супруга и советника Белого дома Джареда Кушнера о том, что она просто пытается поддержать своего отца, поскольку Иванка долгое время работала с ним — дольше, чем кто-либо другой в Белом доме.

Также Иванка отметила, что хотела бы, чтобы ее оценивали соответственно ее компетенциям, в числе которых, например, гендерное равенство на рабочих местах.

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