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Развал Испании - неминуем эксклюзивный комментарий Евы Аделии Кульвик

Автор: Заур Расулзаде, собкор, Краков 

Намеченный на 1 октября референдум о независимости Каталонии все ближе, а противостояние Барселоны и Мадрида все более непримиримо. Власти Испании собираются воспрепятствовать референдуму как юридическими, так и силовыми методами и даже привлечь его организаторов к уголовной ответственности.

Официальный Мадрид считает референдум нарушающим конституцию и направленным на подрыв территориального единства страны, с чем категорически не согласны власти Каталонии. Председатель каталонского правительства (женералитата) Карлес Пуджмонт заявил, что голосование пройдет в любом случае и в полном соответствиями с обычными правилами плебисцита - будут напечатаны бюллетени, назначена избирательная комиссия и приглашены международные наблюдатели.

Однако Конституционный суд Испании приостановил действие закона о проведении референдума о независимости Каталонии. Судьям предстоит рассмотреть поданные правительством апелляции и определить, станет ли подобное голосование нарушением конституции страны.

Премьер-министр страны Мариано Рахой уже заявил о своем намерении привлечь к уголовной ответственности инициировавших референдум депутатов каталонского парламента. И даже оппозиционные испанские партии поддержали в этом правительство, сообщает Euronews.

Вместе с тем, как завила haqqin.az представитель правительства Каталонии в Польше Ева Аделия Кульвик, независимо от того, каковы будут  результаты предстоящего референдума, очевидно одно: Каталония взяла курс на провозглашение независимости, и этот процесс необратим.

Каталония – одна из богатейших областей Испании. Согласно статистике, так называемое Каталонское автономное сообщество имеет ВВП на душу населения на уровне Германии, и его экономика продолжает развиваться. В туристическом отношение это одно из самых посещаемых зарубежными путешественниками мест в мире.

«Мы вполне можем жить как независимое государство. Испанские власти рано или поздно должны будут примириться с нашей независимостью», - утверждает Кульвик, отвергая при этом возможность вооруженного конфликта каталонцев с остальной Испанией.

«Испания -  член НАТО и ЕС, мы находимся в правовом поле Европы, и эти организации прекрасно знают о наших отношениях с Мадридом. Диалог каталонского правительства с испанскими властями идет постоянно, правда, в ответ слышно лишь эхо. Тем не менее думаю, что  у нас состоится цивилизованный развод», - надеется каталонка.

Между тем в беседе с haqqin.az испанский политолог Франсиско Хосе Асенси Биана подчеркнул, что руководство Евросоюза, президент Франции и ведущие политики Европы считают, что единство Испании как государства не подлежит обсуждению, а независимая Каталония никогда не войдет в Европейский союз.

«Мы против тех, кто хочет развалить Испанию как единое государство. Испанский народ и так многое испытал, поэтому и каталонцы и испанцы должны сохранять единство своей страны», - сказал он.

В то же время мировые СМИ делают упор на то, что каталонцев не устраивает, что большая часть налогов, которые они выплачивают, остаются не в самом регионе, а уходит в Центр. Именно это главная причина недовольства населения области. Крупный бизнес сегодняшней Каталонии, например, огромный порт Барселоны, ориентирован на соседние страны, и Мадрид для нее просто прихлебатель. За последние годы произошла постепенная дискредитация испанской монархии,  а в политической системе царит неразбериха — уже почти год в Мадриде не могут сформировать правительство. Это тоже побуждает Каталонию к отделению. Не последним по значению фактором для отмежевания является и то, что Каталония, когда-то оплот республиканского Народного фронта, не забыла поражения в гражданской войне против испанских фашистов  1936 — 1939 гг.

Вместе с тем независимость Каталонии, по мнению французского публициста Арно де ла Гранжа, может запустить «парад суверенитетов» по всей Европе. Националистические и сепаратистские движения существуют в большинстве стран Старого света. Своего часа дожидаются сторонники независимости в Шотландии, Фландрии, Южном Тироле, Баварии, Бретани, на Корсике, а  также албанцы в Македонии и Черногории, венгры в Словаки и моравы в Чехии.

То, что происходит в Каталонии, — часть мирового процесса самоопределения народов и регионов. И этот процесс не сулит ничего хорошего нынешним государствам. В мире десятки регионов, потенциально готовых объявить независимость.

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