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Сын азербайджанского олигарха выкинул на улицу жену и детей видео

Автор: Отдел информации 

Сын бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова - Сархан Исмаилов оставил без денег и крыши над головой свою сожительницу и их совместных малолетних детей. Теперь женщина намерена через суд вернуть детям то, что должно принадлежать им по праву, говорится в репортаже телеканала «360».

Четыре года назад Екатерина состояла в сожительстве с С.Исмаиловым, сыном «короля Черкизона», и купалась в роскоши. Екатерина родила от Сархана сына и дочь. В 2015 году у Исмаилова-старшего начались проблемы с бизнесом, и Сархан предложил Екатерине переехать в квартиру поскромнее, а потом вовсе бросил ее, похитив детей, которых вернул только спустя 4 месяца.

«Я не претендую ни на какую сейчас сверхъестественную помощь мне. Я бы хотела, чтобы он просто понимал, что детям нужно расти и как-то учиться, что это - его дети», - сделала признание Екатерина.

В настоящее время она ютится вместе с детьми и матерью в одной из клетушек в здании православного храме, работает в местном буфете и получает 15 тысяч рублей в месяц. У нее одна мечта – вернуть детям будущее, пусть даже через суд.

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