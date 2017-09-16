Мировые цены на нефть растут

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть демонстрировали рост.
Октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,18% - до $49,98 за баррель.
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть демонстрировали рост.
Октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,18% - до $49,98 за баррель.
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