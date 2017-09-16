В Британии повысили уровень террористической угрозы

После взрыва в лондонском метро контрразведка Британии приняла решение повысить уровень террористической угрозы до наивысшего критического.
«Уровень угрозы международного терроризма для Великобритании теперь критический», — сообщается на сайте Ми-5, которая участвует в расследовании теракта.
Подобная мера объявлена в Британии второй раз за полгода и означает, что новый теракт может произойти в любой момент.
Тем временем глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули заявил о сложностях в расследовании теракта в лондонском метро, ответственность за который взяла на себя группировка ИГ.
«Это очень сложное расследование. Сотни полицейских занимаются изучением записей с камер слежения. Мы получили на данный момент также 77 фотографий и видео произошедшего от рядовых граждан… Нам удалось добиться хорошего прогресса», — сказал Роули на пресс-конференции.
По его словам, остатки взрывного устройства вывезены в лабораторию, где подвергнутся детальному изучению.