В Британии повысили уровень террористической угрозы

После взрыва в лондонском метро контрразведка Британии приняла решение повысить уровень террористической угрозы до наивысшего критического.

«Уровень угрозы международного терроризма для Великобритании теперь критический», — сообщается на сайте Ми-5, которая участвует в расследовании теракта.

Подобная мера объявлена в Британии второй раз за полгода и означает, что новый теракт может произойти в любой момент.

Тем временем глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули заявил о сложностях в расследовании теракта в лондонском метро, ответственность за который взяла на себя группировка ИГ.

«Это очень сложное расследование. Сотни полицейских занимаются изучением записей с камер слежения. Мы получили на данный момент также 77 фотографий и видео произошедшего от рядовых граждан… Нам удалось добиться хорошего прогресса», — сказал Роули на пресс-конференции.

По его словам, остатки взрывного устройства вывезены в лабораторию, где подвергнутся детальному изучению.