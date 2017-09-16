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Эмин Агаларов: "Я не достоин помогать президенту" видео

Автор: Отдел информации 

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов уклонился от вопроса о том, согласился бы он стать доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих выборах президента России. Блиц-опрос среди знаменитостей проводил телеканал «Дождь».

Эмин Агаларов отметил, что если бы такая просьба исходила лично от Путина, то он бы согласился,  потому что «президенту отказывать нельзя».

«Но если это сделает кто-то другой, то я откажусь, потому что я не достоин помогать президенту. Я музыкант, бизнесмен и занимаюсь совсем другой деятельностью», - сказал Эмин Агаларов.



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