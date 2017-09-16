Саакашвили поднимает Западную Украину против Порошенко

Прорыв через границу лишенного украинского гражданства Саакашвили уже вызвал политические последствия. Облсоветы Западной Украины, которые контролируют его союзники из "Самопомощи", "Батькивщины" и УКРОПа, начинают бунт против Порошенко. С другой линии баррикад в группе поддержки президента, помимо БПП, оказалась и "Свобода", пишет издание «Страна.Ua».

В пятницу Ивано-Франковский облсовет приняла обращение в защиту Саакашвили, который в субботу, 16 сентября, начнет с этого города свое обещанное турне по стране. От Порошенко требуют прекратить репрессии за общественную и политическую деятельность.

"Расправа с политическими оппонентами и собственным народом - это прямой шаг к узурпации власти и установления авторитарного режима", - говорится в обращении.

Губернатор Ивано-Франковской ОГА Олег Гончарук настаивал на том, чтобы исключить предложения о преследовании активистов предложения о Саакашвили, мол, прорыв границы Михо был противозаконным. Но депутаты не согласились на такую правку и проголосовали за обращение почти без изменений.

Тем временем бунтуют и на Ровенщине. Депутаты местного горсовета не поддержали обращение против Саакашвили, которое пытались продвинуть на сессии "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Свобода". Мол, действия сторонников Михаила Саакашвили незаконные и "антинародные" и надо их жестко наказать. Голосование с треском провалилось: за проект решения отдали голоса лишь 8 депутатов.

Саакашвили на своей странице в Facebook написал, что в ближайшие дни его поддержат и другие облсоветы.

Эксперты говорят, что на Западной Украине может повториться ситуация января 2014 года с захватами облсоветов, после которых пала власть Януковича. А может дойти и до нового Майдана или смены власти после перевыборов.

"Вслед за Франковщиной, скорее всего, восстанут и облсоветы во Львове, Тернополе и на Волыни, которые контролируют Садовой, Тимошенко и "Укроп", - считает львовский политолог Андрей Даць. - Дальше может быть несколько сценариев: захваты ОГА как центров президентской власти в регионах, массовые акции протеста в Киеве с активистами из западных регионов и требования досрочных выборов в парламент".

«Впрочем, в конечно итоге, все зависит от того, как будет складываться ситуация в Киеве, куда Саакашвили намерен явиться со своим протестным туром уже во вторник 19 сентября. Если ему удастся "расшатать" власть в столице, тогда, скорее всего, подтянутся и регионы», - пишет издание.