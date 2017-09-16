Подписаться на уведомления
 

Саакашвили поднимает Западную Украину против Порошенко

 

Прорыв через границу лишенного украинского гражданства Саакашвили уже вызвал политические последствия. Облсоветы Западной Украины, которые контролируют его союзники из "Самопомощи", "Батькивщины" и УКРОПа, начинают бунт против Порошенко. С другой линии баррикад в группе поддержки президента, помимо БПП, оказалась и "Свобода", пишет издание «Страна.Ua».

В пятницу Ивано-Франковский облсовет приняла обращение в защиту Саакашвили, который в субботу, 16 сентября, начнет с этого города свое обещанное турне по стране. От Порошенко требуют прекратить репрессии за общественную и политическую деятельность.

"Расправа с политическими оппонентами и собственным народом - это прямой шаг к узурпации власти и установления авторитарного режима", - говорится в обращении. 

Губернатор Ивано-Франковской ОГА Олег Гончарук настаивал на том, чтобы исключить предложения о преследовании активистов предложения о Саакашвили, мол, прорыв границы Михо был противозаконным. Но депутаты не согласились на такую правку и проголосовали за обращение почти без изменений. 

Тем временем бунтуют и на Ровенщине. Депутаты местного горсовета не поддержали обращение против Саакашвили, которое пытались продвинуть на сессии "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Свобода". Мол, действия сторонников Михаила Саакашвили незаконные и "антинародные" и надо их жестко наказать. Голосование с треском провалилось: за проект решения отдали голоса лишь 8 депутатов. 

Саакашвили на своей странице в Facebook написал, что в ближайшие дни его поддержат и другие облсоветы. 

Эксперты говорят, что на Западной Украине может повториться ситуация января 2014 года с захватами облсоветов, после которых пала власть Януковича. А может дойти и до нового Майдана или смены власти после перевыборов. 

"Вслед за Франковщиной, скорее всего, восстанут и облсоветы во Львове, Тернополе и на Волыни, которые контролируют Садовой, Тимошенко и "Укроп", - считает львовский политолог Андрей Даць. - Дальше может быть несколько сценариев: захваты ОГА как центров президентской власти в регионах, массовые акции протеста в Киеве с активистами из западных регионов и требования досрочных выборов в парламент".

«Впрочем, в конечно итоге, все зависит от того, как будет складываться ситуация в Киеве, куда Саакашвили намерен явиться со своим протестным туром уже во вторник 19 сентября. Если ему удастся "расшатать" власть в столице, тогда, скорее всего, подтянутся и регионы», - пишет издание.

210 просмотров


Старости
"Ось Москва - Баку" обсудят и в Азербайджане обновлено, онлайн "Ось Баку-Москва", фото
Наша погода
Сегодня 31° / 19°
17 Сен 31° / 19°
18 Сен 31° / 20°
19 Сен 30° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.026 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Саакашвили поднимает Западную Украину против Порошенко
Эмин Агаларов: "Я не достоин помогать президенту" видео
В Британии повысили уровень террористической угрозы
США: при власти Асада стабильной Сирии не быть
Мировые цены на нефть растут
Сын азербайджанского олигарха выкинул на улицу жену и детей видео
Развал Испании - неминуем эксклюзивный комментарий Евы Аделии Кульвик
Иванка Трамп рассказала о своем влиянии на отца
Многомиллионный особняк сотрудника минобороны Армении
Трамп встретится с Эрдоганом и Порошенко
Кого выберет Израиль: Азербайджан или Армению? мнения и оценки
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Азербайджанцев назвали жадными не наш рейтинг
В Нидерландах умер российский дипломат 8-й за год
В Турции скончался сын азербайджанского министра
Канадские дипломаты пострадали от «акустических атак» на Кубе
В Неваде потерпел крушение советский истребитель
Порошенко поведал об историческом призвании Украины
Правозащитники приветствуют освобождение Мехмана Алиева и Фаика Амирли
Турция обвинила Бельгию в поддержке террористов
Парламент Курдистана одобрил референдум о независимости Обновлено
Макрон возмущен изоляцией Катара
МВФ возмутил рост зарплат на Украине
Шведского политика изнасиловали за его убеждения
Трамп потребовал извинений от ESPN
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться