США снова выступили против независимости Курдистана

США не поддерживают идею проведения референдума о независимости курдской автономии в Ираке и считают, что реально он дестабилизирует ситуацию в регионе и помешает общей борьбе против ИГ, а потому должен быть отменен, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В Вашингтоне полапгают, что "референдум отвлечет усилия от борьбы с ИГ и дестабилизирует обстановку в уже освобожденных от ИГИЛ районах".

В свою очередь решение о проведении референдума считают незаконным в Багдаде. Против данной иницитативы выступил, в частности, иракский парламент.