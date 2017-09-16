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США снова выступили против независимости Курдистана

 

США не поддерживают идею проведения референдума о независимости курдской автономии в Ираке и считают, что реально он дестабилизирует ситуацию в регионе и помешает общей борьбе против ИГ, а потому должен быть отменен, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В Вашингтоне полапгают, что "референдум отвлечет усилия от борьбы с ИГ и дестабилизирует обстановку в уже освобожденных от ИГИЛ районах".

В свою очередь решение о проведении референдума  считают незаконным в Багдаде. Против данной иницитативы выступил, в частности, иракский парламент.

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