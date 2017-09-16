Сенсационное решение Минналогов: "Мехман Алиев не виноват!"

Департамент локальных доходов города Баку Министерства налогов Азербайджана отменил им же дополнительно начисленную агентству Turan за период с 2014 по 2016 годы сумму налогоых выплат, а также санкции в размере 37 тыс. манатов (22 тыс. долларов).

Как сообщает Turan, такое решение департамент принял по итогам соответствующей камеральной проверки, о чем уведомил агентство официальным письмом.

В агентстве отметили, что именно решение о начислении дополнительных налогов за 2014 - 2016 гг., принятое 7 августа, стало поводом для возбуждения в тот же день уголовного дела в отношении Turan со стороны Департамента предварительного расследования налоговых преступлений.

16 августа в офисе агентства произвели обыск, были изъяты бухгалтерские документы и электронные носители с информацией о финансовой деятельности Turan, после чего был арестован ее директор Мехман Алиев.

Таким образом, с отменой решения о начислении дополнительных налогов за 2014 - 2016 гг. дело против Turan лишилось своих юридических оснований.