На Ямайке скончалась 117-летняя Вайолет Мосс Браун (Violet Mosse Brown), которая являлась самым старым человеком на Земле. Об этом в субботу, 16 сентября, в своем Twitter сообщил премьер-министр островного государства Эндрю Холнесс.

Старейшим человеком на планете она была признана в апреле 2017 года, после смерти итальянки Эммы Моран, которая была последним человеком, родившимся до 1900 года.

Браун родилась в ямайском приходе Трелони 10 марта 1900 года. В 2010 году женщина дала интервью местной газете. Долгожительница рассказала, что не ест свинину и курятину, а также не употребляет ром. «Вы знаете, иногда я спрашиваю себя: неужели мне в самом деле 110 лет? — призналась она. — Потому что я не чувствую себя на 110». 26 июля 2017 года она заняла пятое место в списке старейших людей в истории.

Our oldest person in the world Mrs. Violet Mosse-Brown has died. She was 117 years old.



