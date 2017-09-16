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Назарбаев выступил в защиту гюленистов

Автор: Отдел информации 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что турецкие учителя, работающие в стране, не будут экстрадированы в Турцию лишь по требованию президента Турции, передает haqqin.az со ссылкой на издание Kazakistan.kz.

Согласно информации, в ходе выступления на пресс-конференции в президентском дворце в Астане Назарбаев сказал, что его турецкий коллега, Реджеп Тайип Эрдоган, неоднократно требовал экстрадиции сотрудников казахско-турецких учебных заведений в Турцию.

Казахский лидер отметил, что «Лицеи науки и инновации» более известные как казахско-турецкие лицеи, якобы связанные с движением Фетхуллаха Гюлена, принадлежат Казахстану и не имеют никакого отношения к Турции.

Кроме того, он подчеркнул, что учителя, работающие в подобных школах в Казахстане, не виновны до тех пор, пока не будет доказано обратное.

«Я сказал Эрдогану, что не могу сделать ничего в отношении этих учителей, потому что здесь в Казахстане они не виновны», - сказал Назарбаев.

Назарбаев подчеркнул, что школы ранее были переведены в доверительное управление Министерства образования Казахстана и не связаны c Гюленом.

«Вина турецких учителей, работающих здесь в Казахстане, не доказана. Если вы представите какие-либо доказательства, подтверждающие их вину, мы их изучим. Мы просто не можем передать вам невинных людей, а также не можем взять их под стражу, не имея на то оснований. Это моё последнее слово, и это не подлежит обсуждению. Конец дискуссии», - сказал казахстанский лидер.

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