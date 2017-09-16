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Венесуэла отказалась от доллара и перешла на юань

 

Венесуэла начала использовать юани вместо американских долларов для определения цен на нефть, об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает РИА Новости.

"Мы уже продаем нефть и всю нашу продукцию, используя валютную корзину, и уже оцениваем цену на нефть в китайских юанях", — заявил Мадуро в эфире телеканала Telesur.

"Из-за санкций, которым способствовал оппозиционер Хулио Борхес и о которых принял решение Дональд Трамп. Они нанесли огромный ущерб. И мы вынуждены защищаться", — отметил президент.

Ранее Мадуро заявил о намерении создать альтернативу доллару в качестве мировой валюты, отметив, что "Венесуэла собирается… освободиться от тисков доллара, валюты, которые душат страну".

Президент США Дональд Трамп ввел в августе новые санкции против Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компание со сроком погашения более 30 и более 90 дней, соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.

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