Индийский наркоман позволил семерым друзьям изнасиловать жену

Страдающий наркотической зависимостью житель Индии разрешил своим семерым друзьям-наркоманам изнасиловать собственную супругу, чтобы получить от них деньги, которые он потратил на покупку наркотиков, пишет The Times of India.

Инцидент произошел в городе Чандигарх на севере страны. Изнасилованная 22-летняя девушка также сообщила правоохранителям, что у нее со сдавшим ее «напрокат» супругом есть маленький ребенок. Кроме того, ее муж заснял происходящее на мобильный телефон и шантажирует девушку.

В мае в индийском штате Харьяна насильники забили жертву кирпичами после того, как она пригрозила пожаловаться в полицию. Как установила полиция, она вместе с группой односельчан отправилась на автомобиле в соседний город. Там она подверглась групповому изнасилованию. Когда женщина заявила, что будет жаловаться в полицию, ей разбили череп кирпичами.