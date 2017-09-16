27-летняя россиянка Ангелина Самусенко пыталась попасть на территорию Грузии в чемодане. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Так, 14 сентября на пограничном пункте Сарп был задержан 47-летний гражданин Грузии Доментий Сурманидзе. Пограничников насторожил слишком тяжёлый чемодан мужчины. В ходе проверки выяснилось, что в багаже находилась девушка. В паспорте россиянки стоял фальшивый штамп о выезде с территории Турции, датированный 14 сентября.

Позже правоохранители выяснили, что Ангелина Самусенко находится под подпиской о невыезде, так как ранее в Кемере она сбила насмерть 67-летнего мужчину. По данным турецких СМИ, девушка совершила преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.