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Германия объявила Турции торговую войну

 

Германия намерена еще больше ограничить экономическое сотрудничество с Турцией, чтобы добиться освобождения задержанных там соотечественников. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель в опубликованном в субботу интервью газете Passauer Neue Presse.

"Нам придется еще больше свернуть экономическое сотрудничество с Турцией и пересмотреть проекты", - сказала она.

Глава правительства выразила возмущение тем, что в Турции в местах лишения свободы до сих пор находятся многие граждане Германии.

"Мы оказываем задержанным консульскую помощь, насколько это возможно. К сожалению, турецкая сторона даже это в некоторых случаях осложняет", - отметила она.

Всего, по оценке властей ФРГ, в Турции в местах лишения свободы содержатся более 50 граждан Германии. На фоне задержаний германские политики ужесточили риторику в отношении Анкары. Как ожидается, в октябре вопрос формального прекращения переговоров о вступлении Турции в Евросоюз рассмотрят лидеры стран сообщества.

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