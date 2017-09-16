Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, 18-го сентября стартуют широкомасштабные учения с участием различных видов и родов войск, сообщает пресс-служба Минобороны.

На учения привлекаются 15 тысяч военнослужащих, более 150-ти единиц танков и бронетехники, до 120-ти ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 20 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.

В ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска будут практически совершенствовать навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции.

Боевые стрельбы, в том числе с использованием новых систем вооружения, предусматривается проводить на различных полигонах в ходе соответствующих этапов учений.

Учения продлятся до 22 сентября.