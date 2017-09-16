Сильнейший гроссмейстер Армении Левон Аронян, наверное, единственный армянский шахматист, который не отказывается от общения с азербайджанской прессой. Мы беседовали с Ароняном и на командном чемпионате мира-2011 в китайском Нингбо, и на Всемирной шахматной Олимпиаде 2012 года в Стамбуле.

Наша третья беседа состоялась в Тбилиси, где сейчас проходит Кубок мира.

После победы в первом четвертьфинале над украинцем Василием Иванчуком Аронян ответил на вопросы haqqin.az. Рассказал он и о своем визите в Баку двухлетней давности, и об отношениях с азербайджанскими шахматистами, и о многом другом.

- Позади четыре раунда Кубка мира. Если подводить промежуточные итоги, какую оценку турниру и вашему выступлению можете дать?

- Пока все предварительно. Главное – нервы в порядке. Кубок мира – это такой турнир… Чтобы его выиграть, нужно везение. Ну и, конечно, ты должен быть готов к тому, что будут ошибки и «зевки». У меня задача-минимум – выйти в финал (финалисты Кубка мира получают путевки в турнир претендентов, победитель которого сразится с Магнусом Карлсеном за чемпионскую корону – haqqin.az).

- В 1/8 финала турнирная сетка могла свести вас с азербайджанским гроссмейстером Теймуром Раджабовым. Стало ли для вас неожиданностью поражение Теймура от Владислава Артемьева?

- В принципе, вылет Раджабова удивил. Артемьев – очень талантливый шахматист, но у Теймура больше опыта. И к тому же, как я помню, Теймур всегда выигрывает тай-брейки, а сейчас не удалось (по итогам дополнительных партий Раджабов уступил россиянину в 1/32 финала со счетом 3,5:4,5 – haqqin.az). Но, как показывает нынешний турнир, вылететь может каждый. Любой шахматист может обыграть любого.

- На соревнованиях можно нередко увидеть, как вы общаетесь с азербайджанскими шахматистами. Можно ли сказать, что многолетний конфликт между двумя странами не влияет на ваши отношения?

- Я с детства в хороших отношениях с Шахрияром Мамедъяровым. Понятно, что есть проблемы. Ты не можешь открыто общаться. Я знаю, что для вас это проблематично. Но к Шахрияру я отношусь с особым уважением. Я всегда любил его стиль, то, как он играет. Мы близки по духу. Мы оба играем активно, на победу. Обычно я болею за Шахрияра.

- В 2015 году вы побывали на Кубке мира в Баку. Даже были распространены ваши фотографии, где вы гуляете по городу. Какие воспоминания остались о приезде в Баку?

- Было сложно, в том числе и психологически, потому что мы не могли спокойно гулять. Тем более, что я – человек очень общительный, люблю иметь свободу, выйти куда-то. Надеюсь, что наступит время, когда мы сможем открыто ездить друг к другу и иметь хорошие отношения.

- Несколько лет назад, когда была большая вероятность проведения турнира претендентов в Баку, вы заявляли, что не хотели бы играть в Азербайджане. После визита в Баку ваше мнение изменилось?

- Играть в Азербайджане достаточно сложно. Шахматы – это творческий вид спорта. И ты не должен загружать себя лишними мыслями. Перед тем, как выйти погулять, нам нужно было позвонить, подождать полчаса. Это, конечно, большая проблема. Очень мечтаю о том, что наступит время, когда будет возможно свободно гулять по Баку.

- Несмотря на приезд армянских шахматистов на бакинский Кубок мира-2015, через год сборная Армении не приехала в Азербайджан на Всемирную Олимпиаду.

- Помня о том, что на Кубке мира было очень сложно, многие наши шахматисты чувствовали себя некомфортно. Тем не менее, мы хотели приехать, однако это был долгий процесс. И Федерация шахмат Армении тоже хотела участвовать в Олимпиаде в Баку. Но в итоге не получилось.

- Если сравнивать уровень организации Кубка мира в Баку и Тбилиси. Кому отдадите предпочтение?

- Оба турнира организованы очень хорошо. Но в Баку я оставался недолго – быстро вылетел из турнира (улыбается). Поэтому сравнивать не очень просто. Но понятно, что сейчас Азербайджан находится в таком экономическом положении, что может без каких-либо проблем проводить турниры высочайшего уровня.