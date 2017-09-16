Этой тихой милой стране грозят вторые парламентские выборы за год. Нынешнее правительство, сформированное из представителей трех партий по результатам выборов в октябре прошлого года, рассыпается. Партия «Светлое будущее» заявила о выходе из правительственной коалиции из-за «потери доверия».

Оставшиеся партии не могут обеспечить достаточную парламентскую поддержку, потому придется идти на досрочные выборы, либо надеяться, что к коалиции присоединится кто-то из оппозиции, что маловероятно.

А скандал возник из-за того, что отец премьер-министра Бьярни Бенидиктссона, лидера Партии независимости, Бенедикт Свейссон дал поручительное письмо, которое позволяло снять судимость с бывшего преступника. Такая практика применяется в Исландии, чтобы дать оступившемуся человеку начать как бы с чистого листа.

Да только в этом случае речь шла о Хьялти Сигурйоне Хаукссоне, в 2004 году приговоренном к пяти годам заключения за многократное изнасилование своей падчерицы на протяжении двенадцати лет, с тех пор, как девочке исполнилось пять лет. Отец премьера назвал Хаукссона своим другом и поручился за него. Как оказалось, глава правительства знал о поступке отца, но специально скрывал этот факт от общественности, понимая, видимо, возможную реакцию. И это укрывательство возмутило исландцев едва ли не больше, чем само поручительство за педофила.

Доверию к политикам действительно нанесен сильный удар, а саму практику поручительства, которая, как оказалось, может распространяться даже на тех, кто совершил такие тяжкие преступления, обещают пересмотреть.

В Исландии никак не могут отойти от предыдущего политического кризиса, который привел к массовым народным выступлениям. В прошлом году обнаружилось, что прошлый премьер Сигмундюр Давид тайно зарегистрировал на свою жену компании на Британских Виргинских островах.

Это и вызвало парламентские выборы. Причем в том скандале всплывало и имя нынешнего премьера, который на тот момент был министром финансов. Сейчас отец премьера Бенедикт Свейссон пытается объяснить, что он вовсе не хотел своим письмом-поручительством признать невиновность педофила или оправдать его преступление, а лишь запустить юридическую процедуру, которая бы позволила тому вернуться к полноценной жизни. И с юридической точки зрения он не совершил ничего незаконного. Но этого оказалось достаточно, чтобы похоронить политическую репутацию своего сына и спровоцировать правительственно-парламентский кризис. Семья премьера вообще довольно раскрепощена в моральном плане.

В 2015 году обнаружилось, что Бьярни Бенидиктссон и его жена зарегистрированы на сайте для внебрачного секса. Тогда политик объяснил, что так они с супругой удовлетворяли свое любопытство. Что ж, после вынужденного ухода из политики у Бенедиктссонов высвободится уйма времени для удовлетворения любопытства.