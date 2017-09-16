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В Баку сохранится жаркая погода

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков. Подует северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22°, днем 30-35° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 33-35° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью -  75-85%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана, в основном, будет без осадков, однако в первой половине дня в некоторых районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 22-27° тепла.

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