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Азербайджанский бренд выходит на международный рынок фото

 

В пятницу, 15 сентября, в Zorlu Center в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul состоялся показ модной коллекции Naz by Rufat Ismayil, ставшей результатом плодотворной fashion-коллаборации Дома моды Naz и дизайнера Руфата Исмаила.

Как передает haqqin.az, Дом моды Naz Couture был представлен известным азербайджанским дизайнером Фаридой Мамедовой. Ее основная цель - продвижение работ азербайджанских дизайнеров и стимулирование индустрии высокой моды.

Naz by Rufat Ismayil представил в Стамбуле коллекцию сезона весна/лето 2018 под названием Fusion, которую на подиуме покажут звезды турецкого модельного бизнеса.

В дефиле приняли участие Чагла Шикель, Озге Улусой, Гюнай Мусаева, Шебнем Шефер. Также на подиуме появился Эдже Гюрсель.

Женская линия Naz by Rufat Ismayil была вдохновлена образами 1800-х годов и станет своеобразным возвращением в прошлое, но при этом в новых оттенках. Коллекция проникнута тематикой сильной женщины, которая со временем становится все сильнее и сильнее и создана из шелка, шифона и кружев – образы дополнят эксклюзивные аксессуары.

В рамках показа мужской линии Naz by Rufat Ismayil на подиум вышел чемпион мира по кикбоксингу Аватар Атакан, ранее не раз принимавший участие в показах Р.Исмаила и не участвующий в дефиле каких-либо других дизайнеров.

Модный Дом Naz Couture – команда высококвалифицированных специалистов, создающая волшебные образы, сочетающие роскошь и мастерство, и с первого взгляда и примерки очаровывающие модниц эксклюзивностью и оригинальностью.

 

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