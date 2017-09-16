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Путин: «Президент Киргизии умеет держать слово»

 

Президент России Владимир Путин рассказал, что самым главным для него является надежность, и этим качеством обладает его киргизский коллега Алмазбек Атамбаев, передает РИА Новости.

«Самое главное для меня — это надежность. Одна из важнейших характеристик в надежности — умение исполнять то, о чем договорились, держать слово. Он умеет», — сказал Путин в интервью журналистке из Киргизии, которое было записано в Сочи. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.

Отвечая на вопрос, пошел бы он с Атамбаевым в разведку, Путин отметил, что уже давно не работает в спецслужбах, но занимается не менее важным делом, как и Атамбаев на своем посту. «На мой взгляд, у нас неплохо получается», — заметил он.

«Он человек, который держит слово. С ним иногда сложно о чем-то договариваться, но если уж о чем-то договорились, он идет до конца в исполнении тех договоренностей, которые достигнуты», — добавил Путин.

По его словам, это является их общей чертой. «Я это в людях очень ценю», — добавил президент России.

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