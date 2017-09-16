Полиция допросила Тофика Зульфугарова

«ДТП произошло 14 сентября, я уже дал показания в качестве свидетеля. На камерах видно, что пешеход задел боковое зеркало машины», - сказал бывший министр иностранных дел Тофик Зульфугаров собственному корреспонденту haqqin.az, комментируя гибель пешехода Угура Велиева.

По словам экс-министра, уголовное дело против него возбуждено не было. В настоящее время ведется проверка по факту ДТП.

Напомним, что в результате проведенного правоохранительными органами расследования выявлено, что в ДТП пешеход Угур Велиев вначале был сбит боковым зеркалом автомобиля марки Mercedes, за рулем которого находился бывший министр иностранных дел Тофик Зульфугаров, а затем его переехал грузовик Ford, управляемый Расимом Аскеровым.