Сына министра Джамалова похоронили в Шувеляне

Скончавшегося от рака сына министра оборонной промышленности Явера Джамалова – 44-летнего Ровшана Джамалова - похоронили в поселке Шувелян, сообщают местные СМИ.
Согласно информации, Ровшан Джамалов был похоронен на поселковом кладбище, рядом с усыпальницей Мир-Мовсум ага.
В церемонии похорон приняли участие высокопоставленные чиновники, депутаты Милли Меджлиса, родственники и друзья покойного.
Напомним, что 44-летний Ровшан Джамалов накануне скончался в одной из частных турецких клиник, где он проходил лечение от онкологического заболевания.