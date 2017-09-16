В здании парламента Австрии нашли бюсты Гитлера

В ходе ремонтных работ в историческом здании парламента Австрии строители обнаружили бюсты Адольфа Гитлера и картины с его изображением. Об этом сообщает derStandard.

Уточняется, что в подвальном помещении обнаружены два бюста Гитлера, четыре картины и один барельеф с его изображением. Спикер Национального совета Австрии Дорис Буресон отметил, что находка подчеркивает важность ликвидации предметов из нацистской истории в парламенте.

Издание добавляет, что в историческом здании парламента после аншлюса Австрии в 1938 году располагался «Рейхскомиссариат по вопросам объединения», затем здание передали НСДАП.