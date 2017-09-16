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Арестован подозреваемый по делу о теракте в лондонском метро обновлено 14:38

 

Сотрудники правоохранительных органов графства Кент задержали 18-летнего подозреваемого в районе порта Дувр, сообщает Скотланд-Ярд.

"Детективы, расследующие теракт на Parsons Green, совершили арест в связи с расследованием", — сообщает полиция.

Сейчас арестованный находится в местном полицейском участке, позже его перевезут в участок на юге Лондона.

В интересах следствия полиция не стала раскрывать более подробную информацию об арестованном, отметив, что граждане должны продолжать соблюдать бдительность.

*  *  * 14:11

18-летний молодой человек задержан в связи с терактом в Лондоне. Об этом сообщает Sky News. Однако его личность пока не разглашается.

Ранее сообщалось о том, что в Великобритании уровень террористической угрозы поднят до критического.

Напомним, что взрыв на станции метро "Парсонс Грин" прогремел накануне утром. В результате пострадало 29 человек. Ответственность за теракт уже взяла на себя группировка ИГИЛ.

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