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Авиация Асада нанесла удар по курдам

 

Шесть бойцов курдских отрядов "Сирийские демократические силы" (SDF), поддерживаемых США, были ранены при ударе сирийских правительственных ВВС на востоке Сирии, заявил РИА Новости курдский источник.

Отряды SDF ранее в сентябре начали собственную операцию против террористов группировки "Исламское государство" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, где уже ведут боевые действия сирийские военные.

"Шесть бойцов SDF получили ранения в результате удара военной авиации Сирии по позициям к востоку от реки Евфрат", — сообщил источник.

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