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А в Морской администрации идут семинары

Автор: Отдел информации 

Профессорско-преподавательский состав Государственной морской администрации Азербайджана принял участие в семинаре «Об усвоении принятых поправок к Конвенции Международной морской организации», который прошел 12-13 сентября в административном здании ведомства, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

Семинар был организован в целях ознакомления участников с принятыми поправками к Конвенции Международной морской организации.

В ходе семинара участников ознакомили с поправками, принятыми к Конвенции 1978 года «О подготовке моряков, выдаче дипломов и организации смен», к Конвенции 1973 года «О предотвращении загрязнения моря судами» и к Конвенции 1974 года «Об охране жизни моряков».

Участвовавший в семинаре представитель классификационного общества «Русский регистр» ответил на вопросы участников семинара.

По окончанию семинара участникам были вручены соответствующие сертификаты.

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