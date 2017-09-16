А в Морской администрации идут семинары

Профессорско-преподавательский состав Государственной морской администрации Азербайджана принял участие в семинаре «Об усвоении принятых поправок к Конвенции Международной морской организации», который прошел 12-13 сентября в административном здании ведомства, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.
Семинар был организован в целях ознакомления участников с принятыми поправками к Конвенции Международной морской организации.
В ходе семинара участников ознакомили с поправками, принятыми к Конвенции 1978 года «О подготовке моряков, выдаче дипломов и организации смен», к Конвенции 1973 года «О предотвращении загрязнения моря судами» и к Конвенции 1974 года «Об охране жизни моряков».
Участвовавший в семинаре представитель классификационного общества «Русский регистр» ответил на вопросы участников семинара.
По окончанию семинара участникам были вручены соответствующие сертификаты.