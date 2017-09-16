В реке в Казахстане нашли убитого россиянина

На территории Казахстана в реке Жайык в Атырау обнаружено тело 53-летнего россиянина с признаками насильственной смерти, передает Интерфакс.

Прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов подтвердил эту информацию.

По его информации, тело со связанными руками и ногами найдено в реке около водонасосной станции в микрорайоне Огородный.

Сыбанкулов добавил, что в настоящее время начато расследование по ст. 99 УК (убийство), назначены соответствующие экспертизы.

Установлено, что мужчина въехал в Казахстан на автомобиле 10 сентября 2017 года со стороны Астраханской области России.