Не успели смолкнуть аплодисменты участников конференции прошедшей в четверг в Москве конференции «Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа», как пришло сообщение о реакции Еревана на это событие, которое по большому счету может послужить и делу общей стабилизации Армении, испытывающей немалые трудности финансового, экономического порядка.

Теперь к ним могут прибавиться и проблемы чисто политического свойства, причем, ни Москва, ни Баку к этому прямого отношения не имеют. Эти сложности, как не раз случалось в истории Армении, связаны с неспособностью его элит сформировать объективное представление о месте, роли крохотной страны в этом противоречивом мире, давно поделенном на сферы влияния, в котором не осталось места не только для Армении, которую гонщик средней руки может объехать по периметру за несколько часов, но и странам куда крупнее, мощнее и экономически куда более развитым.

Итак, в Ереване не нашли ничего более умного, как начать политическую возню вокруг вопроса о целесообразности пребывания Армении в составе Евразийского экономического союза.

Как оказалось, в парламенте вовсю действует даже блок "Выход", который развил бурную деятельность по организации незамедлительного прощания с Россией, о чем немедля его представители постарались растрезвонить не столько по всему евразийскому пространству (здесь судьба членства Армении в организации, честно говоря, мало кого волнует), но прежде всего по каналам западной прессы.

«Выход» обстоятельно обосновывает причину столь неожиданного решения: "Евразийский союз не принес Армении ничего хорошего, лишь усугубив проблемы безопасности, увеличив безработицу и усилив политическую изоляцию". Причем, никто не скрывает, что выход из ЕС будет сопровождаться стремительной интеграцией Армении с Европейским экономическим союзом.

haqqin.az опубликовал упомянутое сообщение, и на этом можно было бы поставить точку: поживем-увидим, что выйдет из очередной ереванской затеи. Гораздо интересней идейно-политическая составляющая армяно-российских взаимоотношений особенно на фоне совершенно нового содержания, которое приобретает сотрудничество Баку и Москвы. И которое на упомянутой конференции трактовалось как «Стратегическое братство» (Александр Проханов).

Даже с учетом склонности к преувеличениям, свойственного одному из лидеров «Оси», надо признать, что такая трактовка азербайджано-российского сближения звучит впервые и объясняется не только желанием (вполне понятным в данном случае) принять желаемое за действительное.

Как бы не позиционировала в будущем Армения, на данном этапе ее беспокоит не столько складывающая диспозиция и ее возможные трансформации в ближайшее время, сколько то, что Азербайджан впервые на представительном международном форуме в Москве предстал в совершенно новом качестве – в качестве игрока, лидерство которого на Южном Кавказе нельзя далее игнорировать. Это дорогого стоит.

Как и признание того, что "Ось Москва-Баку" имеет стратегическое значение» (Геннадий Зюганов).

И речь идет вовсе не о пресловутом нефтяном факторе, который не могут не учитывать ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон. Терпит крах сама стратегия Армении, втянувшая в непримиримое, изнурительное противостояние своего исторического соседа и тем создавшая труднопреодолимые проблемы для Москвы.

Эта стратегия в свое время выковывалась Арменией, позиционировавшей этаким кавказским центром либерализма, в расчете на либералов Москвы. С тех пор многое изменилось в расстановке сил в Первопрестольной и в кавказском регионе. И вот теперь армянская пресса причитает: «Победила нефть!»

Между тем победила не только нефть, а ставка на перспективные силы новой России. Армения с самого начала перестроечного процесса, приведшего к распаду СССР, шагала в ногу с либеральным крылом горбачевской перестройки, в котором тон задавали деятели типа: Старовойтова, Немцов и пр. Азербайджан не без колебаний и за вычетом народфронтовского периода своей новейшей истории ориентировался на национально-патриотическую Россию.

Да, либералы ельцинской поры немало поспособствовали Еревану в карабахском вопросе, однако за последние 17 лет Баку удалось переломить ситуацию, а недавнее заявление А.Дугина о том, что у президентов России, Армении и Азербайджана есть договоренность по поэтапному решению карабахского конфликта, как минимум, свидетельствует о восприимчивости определенной части российских политических элит, включая и правящую, к законным требованиям Азербайджана о восстановлении целостности страны.

Сегодня можно однозначно утверждать, что если б вслед за армянскими политическими лидерами руководство Азербайджана сделало ставку на либералов, о нынешнем уровне взаимопонимания Баку и Москвы не могло быть и речи. После долгих споров и политического противостояния Россия нашла свой путь развития, и он предполагает национал-демократические ценности.

А разве где либо на постсоветском пространстве продолжают всенародно восхищаться либералами? В связи с этим вспоминается сюжет из личных взаимоотношений с одним из лидеров азербайджанского либерализма. С момента нашей первой встречи он, как о само собой разумеющемся факте, поведал, что России конец, и она вот-вот развалится. Он повторял эту идейную мантру после каждого митинга на Красной площади, после каждого выступления Ельцина и даже после прихода к власти В.В. Путина. Теперь ему приходится комментировать выступления А.Дугина, убежденного, что "Азербайджан резко укрепляется. И меняется баланс сил в регионе”. По мысли известного идеолога, мнением которого дорожат и в Кремле, ныне во взаимоотношениях Баку и Москвы появилось много такого, что позволяет уверенно “двигаться вперед". Вперед на путях евразийской интеграции. На фоне этих перспектив одиозной выглядит Армения, чья политика территориальных захватов становится серьезным препятствием на пути большой интеграции, с которой связывают свои надежды на будущее миллион с лишним наших соотечественников на постсоветском пространстве. Слышу возражения из либерального ряда: опять, мол, Россия, мы один раз это уже проходили. Может, и так. Однако, есть ли альтернатива этому курсу? Теперь-то уже ясно, что речь идет не о тактическом ходе, а о политическом курсе: ясном, выверенном, рассчитанном на года.

В Москве говорят: пока Украина закрывает плотно двери перед Россией, Азербайджан все шире открывает свои ворота. Мир вокруг нас стремительно меняется, соответственно, приходится вносить коррективы и в устоявшиеся представления о собственном месте и роли в этом мире. Что же касается ереванского намерения выйти из Евразийского Союза, то если это все-таки произойдет, придется думать, что не такие уж они умные, эти армяне, как нам иногда казалось.

В заключение – небольшой, но очень интересный сюжет в связи с неожиданным закрытием выставки в Ереване о жертвах сталинских репрессий, по поводу чего в местных СМИ поднялся невообразимый шум. В армянской столице внезапно появился спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой.

Гость был принят министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном, после чего шум стих, и о выставке, как случалось в добрые, старые советские времена, все дружно забыли. Так что понимают задачу армяне, хоть и стремятся к независимости от России…