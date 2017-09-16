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В Иране создали сверхмощную неядерную бомбу

 

Иран располагает 10-тонной бомбой собственного производства, об этом в интервью телекомпании IRIB сообщил командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде, назвав ее "отцом всех бомб" по аналогии со сверхмощной неядерной бомбой США.

"Организация оборонной промышленности по поручению военно-космических сил изготовила бомбу весом приблизительно 10 тонн, которую возможно сбросить с самолетов "Ильюшина", — сообщил Хаджизаде, отметив, что бомба обладает весьма большой разрушительной способностью.

Высокопоставленный иранский военный заявил об этом в эфире телеканала в пятницу вечером, когда его попросили прокомментировать собственные слова о том, что "если у США есть матерь всех бомб, то у Ирана есть отец бомб".

США в середине апреля применили сверхмощную неядерную бомбу GBU-43 в Афганистане против боевиков террористической группировки "Исламское государство". По данным Пентагона, "мать всех бомб", как называют этот девятитонный фугасный снаряд, стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.

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