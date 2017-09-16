В Нью-Йорке мужчина принял евреек за мусульманок и избил их

В Нью-Йорке арестовали мужчину, напавшего на двух женщин на станции метрополитена в Куинсе. Об этом сообщает New York Daily News.

Инцидент произошел днем в среду, 13 сентября. 40-летний Димитриус Зиас (Dimitrious Zias), будучи пьяным, догнал незнакомок, которые поднимались по лестнице. Одна из них — 57-летняя мать — отмахнулась от него, после чего тот назвал их грязными мусульманками и потребовал убраться из страны. К мужчине повернулась 37-летняя дочь женщины, и тогда Зиас ударил обеих.

Пострадавшие оказались ортодоксальными еврейками. Дочь отметила, что мужчина, возможно, принял их за мусульманок из-за того, что ее мать носит традиционный для своей веры головной убор. По ее словам, она не ожидала, что подобное может произойти в ее районе.

Зиаса отправили под арест с правом освобождения под залог в размере 50 тысяч долларов, чем он и воспользовался. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления на почве ненависти.

New York Daily News указывает, что Зиас ранее был судим: в сентябре 2015 года его уличили в том, что он залез под юбку к женщине, пытаясь сделать фотографию. Мужчина отделался пятилетним испытательным сроком.