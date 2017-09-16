Разбился самолет российских ВВС

Учебно-боевой самолет Як-130 потерпел аварию вблизи аэродрома в Борисоглебске, сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета. Экипажу удалось увести самолет от близлежащих построек и благополучно катапультироваться.

"Оба пилота после приземления сразу вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Для эвакуации пилотов в район аварии направлена поисково-спасательная группа", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны России добавили, что для расследования причины падения самолета на место происшествия направится комиссия по безопасности полетов Вооруженных сил, которая сейчас готовится вылететь с аэродрома Чкаловский.

ЯК-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолет, предназначенный для обучения курсантов летных училищ навыкам пилотирования и решения боевых задач.