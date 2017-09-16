В связи с терактом в лондонском метро глава МВД Великобритании Амбер Радд созвала заседание чрезвычайного комитета Cobra, передает РИА Новости.
«Состоится заседание комитета Cobra под председательством министра внутренних дел Амбер Радд», — сообщил представитель британского правительства.
В состав комитета Cobra входят члены правительства, сотрудники экстренных служб и спецслужб.
Накануне в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв, 30 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. В субботу полиция арестовала 18-летнего подозреваемого в связи с расследованием теракта.