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Посол Германии: «Нынешний статус-кво в Карабахе неприемлем»

 

Посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб надеется на скорую встречу лидеров Азербайджана и Армении на высшем уровне для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом он сказал в интервью АзерТАдж.

«Германия поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Важно, чтобы стороны конфликта были готовы к субстантивным переговорам для изменения существующего статус-кво. Мы надеемся, что в скором времени состоится встреча на высшем уровне между сторонами и на этих переговорах будут достигнуты конкретные результаты», - заявил дипломат.

По его словам, нагорно-карабахский конфликт является бременем для развития Южного Кавказа.

«Практически еженедельно на линии соприкосновения имеются жертвы. Это говорит о том, кто конфликт не является замороженным, а носит в себе риски эскалации. Считаю нынешний статус-кво неприемлемым. Это показали и столкновения в зоне конфликта в апреле 2016 года. Поэтому конфликт должен быть решен мирным путем и необходимо начать субстантивные переговоры между сторонами», - добавил немецкий посол.

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