Суд Египта подтвердил пожизненный приговор Мурси

Апелляционный суд Египта подтвердил приговор в отношении бывшего президента Мухаммеда Мурси. Об этом заявил представитель суда, сообщает ТАСС.
Ранее Мухаммед Мурси был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара. Суд не удовлетворил поданную обвиняемым апелляцию и вынес решение о пожизненном заключении, которое в республике равняется 25 годам. Вместе с тем по рассматриваемому в рамках общего дела эпизоду об утечках документов, связанных с национальной безопасностью Египта, суд отменил предыдущий вердикт, в соответствии с которым экс-президент должен был получить 15 лет тюрьмы.