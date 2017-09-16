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В Мексике застрелили члена съемочной группы сериала «Нарко»

 

Неизвестные застрелили ассистента продюсера американского сериала «Нарко». Об этом сообщает портал Noroeste.

37-летний Карлос Муньос Портал занимался поиском новых локаций для съемок четвертого сезона криминальной драмы. Отмечается, что мужчина был специалистом по поиску съемочных площадок для фильмов в Мексике и сотрудничал с крупными кинокомпаниями из США.

Тело Портала с несколькими пулевыми ранениями было найдено в его машине на дороге в штате Мехико, близ границы со штатом Идальго.

Ранее Портал сотрудничал с компанией 20th Century Fox. Для нее он, в частности, искал места съемок криминального боевика «Гнев» с Дензелом Вашингтоном в главной роли. Кинематографист также работал над поиском локаций для картин «Легенда Зорро», «Апокалипсис», «Обитель зла 3: Вымирание», «Форсаж 4», «Элизиум: Рай не на Земле», «Убийца» и «007: Спектр».

Первые два сезона «Нарко» компании Netflix посвящены охоте американских спецслужб на легендарного наркобарона Пабло Эскобара. В третьей части сериала, премьера которой состоялась 1 сентября, главными героями стали члены колумбийского наркокартеля Кали, существовавшего с 1977 по 1998 год.

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