Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Чили Мишель Бачелет с национальным праздником страны, сообщает официальный сайт главы государства.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем независимости. Надеюсь, что мы приложим совместные усилия на пути устойчивого развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Чили.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, Вашему дружественному народу желаю мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.