Помощник главы НАТО: «Евросоюзу нельзя отталкивать Турцию»

Евросоюзу следует проявлять осторожность в вопросе вступления Турции в объединение и не заявлять, что она никогда не станет членом ЕС, считает помощник генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии Тачан Ильдем, передает РИА Новости.

«Очень важно признать факт того, что когда страна стремится присоединиться к евроатлантическим и европейским структурам, должны сохраняться перспектива и разумные временные рамки», — сказал турецкий дипломат Ильдем, выступая на четырнадцатой ежегодной встрече наблюдательного совета YES. Трансляцию вел сайт совета.

По его словам, «недовольство и разочарование в Турции растут большими темпами в связи с тем, как идут переговоры о вступлении».

«Турция, выразив свое намерение вступить в клуб в 1963 году, и до сих пор остается на пороге союза. В этом отношении, я думаю, было бы мудрым относиться к вопросу членства в таких структурах с определенной осторожностью, не создавать у населения в этих странах ощущение, что они никогда не вступят в институты», — заявил Ильдем.