Пассажиры, находившиеся на станции лондонского метро Fulham Broadway, а также люди из прилегающего к ней кинотеатра были эвакуированы в субботу на фоне распространившихся слухов об угрозе взрыва бомбы. Об этом сообщили газеты Daily Express и Daily Star со ссылкой на публикации, размещенные в социальных сетях выведенными со станции пассажирами.

Последние проинформировали, что на место происшествия прибыли пожарный расчет и две полицейские автомашины.

Fulham Broadway соседствует со станцией Parsons Green, на которой в пятницу в переполненном вагоне поезда был совершен теракт, в результате которого пострадали 30 человек.