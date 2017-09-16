Специалисты фирмы Armis Labs обнаружили вирус, способный заражать устройства через Bluetooth. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает РИА Новости.

Вирус, получивший название Blueborne, позволяет получать контроль над компьютерами и мобильными устройствами, при этом для заражения достаточно лишь включенного Bluetooth. Сама процедура взлома занимает всего лишь около 10 секунд, пишет издание Wired.

"BlueBorne может быть использован злоумышленниками в таких целях, как кибершпионаж, похищение личных электронных данных и внедрение программ-вымогателей", — подчеркнули эксперты Armis Labs.

Обнаруженные изъяны защиты имеют место на всех устройствах с Android, Linux, Windows и всех версиях iOS вплоть до десятой. Потенциально уязвимыми для BlueBorne являются практически все устройства с наличием Bluetooth, число которых в мире достигает 8,2 миллиарда, отмечают в Armis Labs.