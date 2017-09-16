Дутерте назвал главного правозащитника Филиппин педофилом

Президент Филиппин Родриго Дутерте спросил главу Совета по правам человека (СПЧ) страны Чито Гаскона, является ли тот педофилом, принимая во внимание повышенную озабоченность функционера фактами убийств детей в ходе борьбы властей с наркобизнесом, передает Reuters.

«Почему этот парень обращает такое внимание на вопрос о молодежи, особенно переживая за мальчиков? Вы педофил?» — спросил Дутерте, обратившись к Гаскону.

Президент страны также добавил, что «не уверен в том», кем же в действительности является Гаскон — геем или всё же педофилом. Также Дутерте обвинил главу Совета в работе на оппозицию.

СПЧ запросил в рамках бюджета на 2018 год финансирование в размере 1,72 млрд филиппинских песо ($33,5 млн), но власти предложили ему ограничиться суммой в 678 млн песо ($13,3 млн).

В итоге союзники Дутерте в Палате представителей (нижней палате Конгресса) решили выделить ведомству символические 1 тыс. песо ($20).

Такое решение посчитали ответом на регулярно проводимые советом расследования фактов убийств граждан страны в ходе осуществляемой ее властями борьбы с наркотиками. Так, в результате одной из антинаркотических операций, имевшей место на Филиппинах в августе, были убиты два ребенка.