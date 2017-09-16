Подписаться на уведомления
 

Кремль отверг идею закрепления России в Сирии

 

Москва не имеет стратегической цели закрепиться в Сирии, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Об этом он сказал в эфире «России 24», передает Интерфакс.

«Для нас цель в Сирии — борьба с международным терроризмом, который представляет угрозу для российских национальных интересов», — пояснил посланник Кремля.

Лаврентьев отметил, что в Сирии по-прежнему воюет множество выходцев из России и республик бывшего СССР. «С этим надо бороться», — добавил он.

12 сентября министр обороны России Сергей Шойгу, по поручению президента Владимира Путина, отправился в Дамаск, где провел переговоры с высшим сирийским руководством. Стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Кроме того, сторонами были затронуты темы стабилизации обстановки в стране, функционирования зон деэскалации и оказания гуманитарной помощи населению.

Вооруженный конфликт в Сирии начался весной 2011 года. По данным ООН, его жертвами уже стали более 220 тысяч человек.

583 просмотров


Старости
Сенсационное решение Минналогов:
Сенсационное решение Минналогов: "Мехман Алиев не виноват!"
Наша погода
Сегодня 31° / 19°
17 Сен 31° / 19°
18 Сен 31° / 19°
19 Сен 30° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.026 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

В Масазыре спор между соседями закончился стрельбой видео
Родители сгоревших детей штурмуют здание мэрии в Одессе
Кремль отверг идею закрепления России в Сирии
Дутерте назвал главного правозащитника Филиппин педофилом
Саргсян летит к Туркменбаши
Новый вирус взламывает смартфоны за 10 секунд видео
Эвакуация метро в Лондоне угроза взрыва
Помощник главы НАТО: «Евросоюзу нельзя отталкивать Турцию»
Британская полиция проводит обыск по делу о теракте обновлено 18:30
Саакашвили планирует провести митинг в центре Киева
Ильхам Алиев поздравил президента Чили
В Мексике застрелили члена съемочной группы сериала «Нарко»
Суд Египта подтвердил пожизненный приговор Мурси
Посол Германии: «Нынешний статус-кво в Карабахе неприемлем»
Взрывы в Барселоне: десятки пострадавших
Британский министр созывает «Кобру» После теракта в Лондоне
Разбился самолет российских ВВС
Турецкие F-16 прилетели в Азербайджан фото; видео
В Нью-Йорке мужчина принял евреек за мусульманок и избил их
Мощное землетрясения в Китае
В Иране создали сверхмощную неядерную бомбу
В Центральную больницу нефтяников назначен новый главврач
В реке в Казахстане нашли убитого россиянина
Диверсия на станции Москва-Баку наше послесловие
Авиация Асада нанесла удар по курдам
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться