Кремль отверг идею закрепления России в Сирии

Москва не имеет стратегической цели закрепиться в Сирии, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Об этом он сказал в эфире «России 24», передает Интерфакс.

«Для нас цель в Сирии — борьба с международным терроризмом, который представляет угрозу для российских национальных интересов», — пояснил посланник Кремля.

Лаврентьев отметил, что в Сирии по-прежнему воюет множество выходцев из России и республик бывшего СССР. «С этим надо бороться», — добавил он.

12 сентября министр обороны России Сергей Шойгу, по поручению президента Владимира Путина, отправился в Дамаск, где провел переговоры с высшим сирийским руководством. Стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Кроме того, сторонами были затронуты темы стабилизации обстановки в стране, функционирования зон деэскалации и оказания гуманитарной помощи населению.

Вооруженный конфликт в Сирии начался весной 2011 года. По данным ООН, его жертвами уже стали более 220 тысяч человек.