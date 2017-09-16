Родители сгоревших детей штурмуют здание мэрии в Одессе

Родители детей, отдыхавших в сгоревшем в Одессе лагере "Виктория", собрались на митинг возле здания горсовета, сообщает местное издание "Думская".

"Около 17 часов к зданию мэрии на Думскую площадь стали подтягиваться родители детей, отдыхавший в лагере "Виктория", общественные активисты, патриоты", — пишет издание.

Люди требовали, чтобы к ним вышел мэр Геннадий Труханов и его заместитель Зинаида Цвиринько. Всего на митинг собралось около 200 человек.

Позже издание сообщило, что "начался штурм здания, пытаются выбить двери, появились шины". По состоянию на 18:00 напряжение немного спало, но "осада здания продолжается".

В результате пожара в детском лагере "Виктория", случившегося в ночь на субботу, погибли трое девочек и еще двое детей пострадали. СМИ пишут о многочисленных нарушениях правил противопожарной безопасности в лагере, в частности о том, что новейшая сигнализация на момент пожара была отключена. По факту полиция возбудила уголовное дело. В Одесской области объявлен траур.