Подписаться на уведомления
 

Родители сгоревших детей штурмуют здание мэрии в Одессе

 

Родители детей, отдыхавших в сгоревшем в Одессе лагере "Виктория", собрались на митинг возле здания горсовета, сообщает местное издание "Думская".

"Около 17 часов к зданию мэрии на Думскую площадь стали подтягиваться родители детей, отдыхавший в лагере "Виктория", общественные активисты, патриоты", — пишет издание.

Люди требовали, чтобы к ним вышел мэр Геннадий Труханов и его заместитель Зинаида Цвиринько. Всего на митинг собралось около 200 человек.

Позже издание сообщило, что "начался штурм здания, пытаются выбить двери, появились шины". По состоянию на 18:00 напряжение немного спало, но "осада здания продолжается".

В результате пожара в детском лагере "Виктория", случившегося в ночь на субботу, погибли трое девочек и еще двое детей пострадали. СМИ пишут о многочисленных нарушениях правил противопожарной безопасности в лагере, в частности о том, что новейшая сигнализация на момент пожара была отключена. По факту полиция возбудила уголовное дело. В Одесской области объявлен траур.

 

1488 просмотров


Старости
Сенсационное решение Минналогов:
Сенсационное решение Минналогов: "Мехман Алиев не виноват!"
Наша погода
Сегодня 31° / 19°
17 Сен 31° / 19°
18 Сен 31° / 19°
19 Сен 30° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.026 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

В Масазыре спор между соседями закончился стрельбой видео
Родители сгоревших детей штурмуют здание мэрии в Одессе
Кремль отверг идею закрепления России в Сирии
Дутерте назвал главного правозащитника Филиппин педофилом
Саргсян летит к Туркменбаши
Новый вирус взламывает смартфоны за 10 секунд видео
Эвакуация метро в Лондоне угроза взрыва
Помощник главы НАТО: «Евросоюзу нельзя отталкивать Турцию»
Британская полиция проводит обыск по делу о теракте обновлено 18:30
Саакашвили планирует провести митинг в центре Киева
Ильхам Алиев поздравил президента Чили
В Мексике застрелили члена съемочной группы сериала «Нарко»
Суд Египта подтвердил пожизненный приговор Мурси
Посол Германии: «Нынешний статус-кво в Карабахе неприемлем»
Взрывы в Барселоне: десятки пострадавших
Британский министр созывает «Кобру» После теракта в Лондоне
Разбился самолет российских ВВС
Турецкие F-16 прилетели в Азербайджан фото; видео
В Нью-Йорке мужчина принял евреек за мусульманок и избил их
Мощное землетрясения в Китае
В Иране создали сверхмощную неядерную бомбу
В Центральную больницу нефтяников назначен новый главврач
В реке в Казахстане нашли убитого россиянина
Диверсия на станции Москва-Баку наше послесловие
Авиация Асада нанесла удар по курдам
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться