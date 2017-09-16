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В Масазыре спор между соседями закончился стрельбой видео

 

В жилом квартале №93 в поселке Масазыр между жителями поселка Вугаром Сеидовым и Хаямом Бахшалиевым произошел конфликт, который закончился стрельбой, передает телеканал ARB TV.

Согласно информации, Х.Бахшалиев, поспорив дома с братом, вышел в подъезд дома и увидел, что Вугар Сеидов наблюдает за их конфликтом. Тогда Х.Бахшалиев вернулся домой, взял ружье и вышел обратно в подъезд. После этого он открыл огонь в воздух.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Управления полиции Абшеронского района задержали Х.Бахшалиева.

«Мы поругались с братом. Я вышел в подъезд покурить и увидел, что соседи наблюдают за нами. Я сказал им, что их наш конфликт не касается, а они начали в ответ грубить. Тогда я взял дома оружие и вышел в подъезд. Там я выстрели в воздух, и соседи разбежались», - сказал на допросе задержанный.

По факту в Управлении полиции района возбуждено уголовное дело, начато расследование.

 

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В Масазыре спор между соседями закончился стрельбой видео
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