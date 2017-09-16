Еще три ночных клуба, расположенных в центре российской столицы, проверяют на наличие здесь закладок со взрывными устройствами, а также после поступивших в полицию анонимных телефонных предупреждений. Из этих объектов эвакуировано в общей сложности до 200 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Москвы.

Волна анонимных звонков о "заминированности" различных административных и торговых объектов, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице России угрозы высказывались в отношении 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров. Из них было эвакуировано более 40 тысяч человек. Всего во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков были эвакуированы свыше 130 тысяч из более чем 420 объектов. Местными силовиками были обследованы все соответствующие объекты, ни на одном из которых угроза взрыва не подтвердилась.

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Около тысячи человек эвакуированы из ночного клуба Icon в центре Москвы из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах российской столицы.

"Вечером в субботу поступила информация об угрозе зданию по адресу: Болотная набережная, дом 9, где расположен ночной клуб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания были выведены все посетители и персонал Icon, ожидается прибытие сюда кинологов с ищейками.