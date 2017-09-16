Госдеп: «Санкции с России сняты не будут»

«Даже если Россия выполнит Минские соглашения, если мы увидим восстановление украинского суверенитета над Донбассом, санкции, введенные из-за Крыма, останутся», — заявил спецпредставитель Госдепартамента США по украинскому урегулированию Курт Волкер, его цитирует «112 Украина».

«Санкции против России должны действовать до полного осуществления Минских соглашений и восстановления суверенитета Украины над Крымом и Донбассом», — заявил представитель Госдепа. По его словам, Россия «цинично украла» эти территории.

Напомним, Минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины. В документе прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Позднее страны Запада неоднократно обвиняли Россию в невыполнении Минских соглашений, подчеркивая, что санкции могут быть сняты с Москвы только после выполнения «Минска-2».