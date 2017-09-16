Подписаться на уведомления
 

Госдеп: «Санкции с России сняты не будут»

 

«Даже если Россия выполнит Минские соглашения, если мы увидим восстановление украинского суверенитета над Донбассом, санкции, введенные из-за Крыма, останутся», — заявил спецпредставитель Госдепартамента США по украинскому урегулированию Курт Волкер, его цитирует «112 Украина».

«Санкции против России должны действовать до полного осуществления Минских соглашений и восстановления суверенитета Украины над Крымом и Донбассом», — заявил представитель Госдепа. По его словам, Россия «цинично украла» эти территории.

Напомним, Минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины. В документе прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Позднее страны Запада неоднократно обвиняли Россию в невыполнении Минских соглашений, подчеркивая, что санкции могут быть сняты с Москвы только после выполнения «Минска-2».

256 просмотров


Старости
Сенсационное решение Минналогов:
Сенсационное решение Минналогов: "Мехман Алиев не виноват!"
Наша погода
Сегодня 31° / 19°
17 Сен 31° / 19°
18 Сен 31° / 19°
19 Сен 30° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.026 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

США обвинили Россию в нанесении удара по курдам
Госдеп: «Санкции с России сняты не будут»
Эвакуация метро в Лондоне обновлено 23:10
Тысячу человек эвакуировали в центре Москвы угроза взрыва; обновлено 23:00
В Масазыре спор между соседями закончился стрельбой видео
Родители сгоревших детей штурмуют здание мэрии в Одессе
Кремль отверг идею закрепления России в Сирии
Дутерте назвал главного правозащитника Филиппин педофилом
Саргсян летит к Туркменбаши
Новый вирус взламывает смартфоны за 10 секунд видео
Помощник главы НАТО: «Евросоюзу нельзя отталкивать Турцию»
Британская полиция проводит обыск по делу о теракте обновлено 18:30
Саакашвили планирует провести митинг в центре Киева
Ильхам Алиев поздравил президента Чили
В Мексике застрелили члена съемочной группы сериала «Нарко»
Суд Египта подтвердил пожизненный приговор Мурси
Посол Германии: «Нынешний статус-кво в Карабахе неприемлем»
Взрывы в Барселоне: десятки пострадавших
Британский министр созывает «Кобру» После теракта в Лондоне
Разбился самолет российских ВВС
Турецкие F-16 прилетели в Азербайджан фото; видео
В Нью-Йорке мужчина принял евреек за мусульманок и избил их
Мощное землетрясения в Китае
В Иране создали сверхмощную неядерную бомбу
В Центральную больницу нефтяников назначен новый главврач
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться