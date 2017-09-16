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США обвинили Россию в нанесении удара по курдам

 

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" обвинила Россию в нанесении удара по позициям курдских "Сирийских демократических сил" (SDF), передает РИА Новости.

"Примерно в 12.30 ночи по Гринвичу 16 сентября российские силы нанесли удар восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи Дейр-эз-Зора, в результате чего получили ранения бойцы из числа партнеров коалиции", — говорится в заявлении коалиции.

Ранее курдский источник заявил, что шестеро бойцов арабско-курдских отрядов "Сирийские демократические силы" (SDF) пострадали от ударе, нанесенного по ним сирийскими правительственными ВВС.

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США обвинили Россию в нанесении удара по курдам
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