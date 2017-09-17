Подписаться на уведомления
 

В Анкаре посла Германии вызвали на ковер

 

Посол Германии в Анкаре был вызван в МИД Турции в связи с акцией, произведенной террористической организацией ПКК в немецком Кельне, передает РИА Новости субботнее заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

"Решительно осуждаем разрешение, выданное немецкими властями на организацию ячейкой ПКК мероприятия в Кельне 16 сентября и на пропаганду терроризма. Сегодня в наше министерство был вызван посол ФРГ, которому была высказана наша резкая реакция. Власти ФРГ закрыли глаза на то, что во время мероприятия, организованного под видом фестиваля, несмотря на несоответствие законодательству ФРГ, были использованы символика ПКК, развернуты плакаты с портретами ее главаря Оджалана, а один из ее действующих лидеров выступил с восхвалением терроризма", — говорится в заявлении.

Как отметил МИД Турции, это уже второе подобное мероприятие, случившееся после того, как немецкие уполномоченные органы объявили о запрете на проведение таковых.

"Такие двойные стандарты в борьбе с терроризмом, которые демонстрирует Германия, внушает беспокойство в плане глобальной борьбы с терроризмом. Мы призываем Германию к соблюдению принципа безоговорочной борьбы с ним", — говорится в документе.

1083 просмотров


Старости
Сенсационное решение Минналогов:
Сенсационное решение Минналогов: "Мехман Алиев не виноват!"
Наша погода
Сегодня 31° / 19°
18 Сен 31° / 19°
19 Сен 30° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.026 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Йылдырым: «Референдум в Курдистане угрожает нашей безопасности»
В США водитель Porsche въехал в толпу зрителей фото; видео
В Анкаре посла Германии вызвали на ковер
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали Ярославский вокзал обновлено 23:55
США обвинили Россию в нанесении удара по курдам
Госдеп: «Санкции с России сняты не будут»
Эвакуация метро в Лондоне обновлено 23:10
В Масазыре спор между соседями закончился стрельбой видео
Родители сгоревших детей штурмуют здание мэрии в Одессе
Кремль отверг идею закрепления России в Сирии
Дутерте назвал главного правозащитника Филиппин педофилом
Саргсян летит к Туркменбаши
Новый вирус взламывает смартфоны за 10 секунд видео
Помощник главы НАТО: «Евросоюзу нельзя отталкивать Турцию»
Британская полиция проводит обыск по делу о теракте обновлено 18:30
Саакашвили планирует провести митинг в центре Киева
Ильхам Алиев поздравил президента Чили
В Мексике застрелили члена съемочной группы сериала «Нарко»
Суд Египта подтвердил пожизненный приговор Мурси
Посол Германии: «Нынешний статус-кво в Карабахе неприемлем»
Взрывы в Барселоне: десятки пострадавших
Британский министр созывает «Кобру» После теракта в Лондоне
Разбился самолет российских ВВС
Турецкие F-16 прилетели в Азербайджан фото; видео
В Нью-Йорке мужчина принял евреек за мусульманок и избил их
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться