В Анкаре посла Германии вызвали на ковер

Посол Германии в Анкаре был вызван в МИД Турции в связи с акцией, произведенной террористической организацией ПКК в немецком Кельне, передает РИА Новости субботнее заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

"Решительно осуждаем разрешение, выданное немецкими властями на организацию ячейкой ПКК мероприятия в Кельне 16 сентября и на пропаганду терроризма. Сегодня в наше министерство был вызван посол ФРГ, которому была высказана наша резкая реакция. Власти ФРГ закрыли глаза на то, что во время мероприятия, организованного под видом фестиваля, несмотря на несоответствие законодательству ФРГ, были использованы символика ПКК, развернуты плакаты с портретами ее главаря Оджалана, а один из ее действующих лидеров выступил с восхвалением терроризма", — говорится в заявлении.

Как отметил МИД Турции, это уже второе подобное мероприятие, случившееся после того, как немецкие уполномоченные органы объявили о запрете на проведение таковых.

"Такие двойные стандарты в борьбе с терроризмом, которые демонстрирует Германия, внушает беспокойство в плане глобальной борьбы с терроризмом. Мы призываем Германию к соблюдению принципа безоговорочной борьбы с ним", — говорится в документе.