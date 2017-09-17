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В США водитель Porsche въехал в толпу зрителей фото; видео

 

Не менее 11 человек пострадали в результате наезда автомобиля на зрителей во время автошоу в американском городе Бойсе (штат Айдахо), передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Согласно тексту заявления, опубликованному на сайте полиции Бойсе, по предварительным данным, водитель серого Porsche, участвовавший в автошоу Cars and Coffee, вел автомобиль на большой скорости и в какой-то момент не справился с управлением.

"В результате наезда автомобиля на толпу во время автошоу на улице Оверленд пострадали 11 человек. Шестерых эвакуировали кареты скорой помощи, еще пятерых (увезли с места происшествия) частные автомобили", - говорится в Twitter полиции.

Лейтенант полиции Чарльз ЛеБар, в свою очередь, заявил, что причиной инцидента могло стать желание водителя "покрасоваться" перед публикой. "По имеющимся у меня данным, водитель красовался перед толпой", - цитирует газета Idaho Statesman ЛеБара. По словам полицейского, водитель двигался на "слишком высокой скорости" и, потеряв контроль над транспортным средством, направил его на тротуар и газон, где находились зрители.

Сейчас сотрудники полиции проводят расследование обстоятельств инцидента. Виновник происшествия сотрудничает со следствием.

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