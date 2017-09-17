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Йылдырым: «Референдум в Курдистане угрожает нашей безопасности»

 

Референдум о независимости Иракского Курдистана угрожает национальной безопасности Турции. Об этом заявил премьер-министр республики Бинали Йылдырым, передает ТАСС.

«Запланированный руководством Иракского Курдистана референдум о независимости затрагивает национальную безопасность нашей страны, - подчеркнул он. - И никто не должен сомневаться, что мы предпримем все надлежащие шаги в этой связи».

Накануне турецкий президент Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу A Haber, что 22 сентября Турция объявит о мерах, которые предпримет в ответ на плебисцит 25 сентября.

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Йылдырым: «Референдум в Курдистане угрожает нашей безопасности»
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