Йылдырым: «Референдум в Курдистане угрожает нашей безопасности»

Референдум о независимости Иракского Курдистана угрожает национальной безопасности Турции. Об этом заявил премьер-министр республики Бинали Йылдырым, передает ТАСС.

«Запланированный руководством Иракского Курдистана референдум о независимости затрагивает национальную безопасность нашей страны, - подчеркнул он. - И никто не должен сомневаться, что мы предпримем все надлежащие шаги в этой связи».

Накануне турецкий президент Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу A Haber, что 22 сентября Турция объявит о мерах, которые предпримет в ответ на плебисцит 25 сентября.